Demirci'nin 6 Mahallesine 25 Kilometrelik Hat

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı 6 mahallede '95 Mahalle Projesi' kapsamında 25 kilometrelik içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmasını bitirerek vatandaşları daha sağlıklı içme suyuna kavuşturdu.



MASKİ, 17 ilçe merkezleri ve mahallelerinde yaşayan vatandaşları daha sağlıklı ve modern altyapılara kavuşturmaya devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Demirci ilçesine bağlı 6 mahallede toplamda 25 kilometrelik içme suyu şebeke yenileme çalışmasını noktaladı. Tamamlanan altyapı çalışmaları ile mahalleler sağlıklı ve uzun yıllarca sorunsuz bir şekilde kullanılacak içme suyu şebeke hattına kavuştular. Mahallelerde yaşayan vatandaşlar yapılan hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkürlerini ilettiler.



İmrenler Mahalle Muhtarı Sadettin Akgül, MASKİ'nin çalışmalarından dolayı mahalle halkının çok memnun olduğunu belirtti. Akgül, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleriyle mahallemizin altyapısı yenilendi. Burası mera durumunda olduğu için Demirci'ye yakın olmamıza rağmen geri kalmış durumundayız. Mahallemizde 35-40 yıl önce kendi imkanlarımızla yapılan plansız ve kotsuz bir altyapı vardı. Çökmeler ve tıkanmalar çok oluyordu. Altyapı yenilenerek bu sıkıntılardan kurtulduk. Hizmetleri mahallemize getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ederiz. Demirci ilçesi ve İmrenler Mahallesi olarak başkanımızdan çok memnunuz. Sağlıklı bir şekilde başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - MANİSA