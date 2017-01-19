Demirci Hoca" Baba Mesleğini Sürdürüyor

GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da imamlık yaptığı yıllarda baba mesleği demirciliği öğrenen Mustafa Çolak, babasının ölümünden sonra atölyeyi işletmeyi sürdürerek mesleği devam ettirdi.



Görele ilçesindeki Merkez Camisi'nde imamlık yaptığı yıllarda boş zamanlarında demircilik yapan Çolak, yaklaşık 30 yıldır demir dövüyor.



Babası öldükten sonra dükkanı işletmeye karar veren Mustafa Çolak, ilçe merkezindeki dükkanında Karadeniz Bölgesi'nde yoğun olarak kullanılan balta ve orak gibi kesici aletleri üretiyor.



Çolak, kendisinin camide görev yaptığı yıllarda babasının demirci dükkanında çalıştığını söyledi.



Asıl mesleği olan imamlıktan ödün vermeden boş zamanlarında demircilik yaptığı anlatan 70 yaşındaki Mustafa Çolak, "O şekilde dükkana girdim, din görevimi de yaptım, görevimi yaparken de bu dükkanda babama yardım ettim. Şu anda baba mesleğini halen devam ettiriyorum." dedi.



Çolak, babasının ölümünden sonra dükkanı işletme kararını aldığını belirterek, "Aşağı yukarı imamlığımın 15 yılı içerisinde bu mesleği de devam ettirdim. Emekli olduktan sonra devamlı olarak çalışmaya başladım. Emekli oldum, bir 15 yıl da orayı katarsak 30 yıldır bu işi yapıyorum." diye konuştu.



Demirciliğin zevkli bir zanaat olduğunu dile getiren Mustafa Çolak, balta, girebi ve orak gibi aletleri ürettiğinde de bir hayli zevk aldığını anlattı.



Çolak, demirciliğin aynı zamanda Türklerin atalarının zanaatı olduğunu vurgulayarak, bu zanaatın bir ustası olmaktan çok mutlu olduğunu aktardı.



Kendisine genelde usta değil "hocam" denildiğini dile getiren Mustafa Çolak, imam olduğunu bilmeyenlerin "Mustafa Usta", bazılarının da "Demirci hoca" şeklinde hitap ettiğini belirtti.



Gücünün yettiği kadar çalışmaya devam edeceğini belirten Çolak, "Çünkü başka usta yok, vatandaşların buna ihtiyacı var. Maddi yönden benim bir kazancım da olsa, vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiğim için Allah katında sevap alıyorum. Başka usta olmayınca ya il merkezine ya da başka yere gidecekler. Ustalar öldü, çırak da yetişmiyor." ifadelerini kullandı.



Mustafa Çolak, kendisinden dükkanı kiralamak isteyenlerin olduğuna dikkati çekerek, "Ama bu zanaat üzerinde değil, başka işler yapmak için dükkanı istiyorlar. Kirası cazip olmasına rağmen kiraya vermedim, vermek de istemiyorum." şeklinde konuştu.



Fabrikasyon aletlerin yapıldığını, ancak bu mesleğe ihtiyaç olduğunu söyleyen Çolak, şunları söyledi:



"Yenisini de yapmaya ihtiyaç var, aletlerin kesmeyen kısımların bilenmesine ihtiyaç var. Bir ilçede bir kaç tane olması lazım. Fabrikasyonlar özenle yapılmıyor, özenle yapılması lazım, bana bir çok aletleri getiriyorlar elden geçiriyorum, vatandaşa tekrar veriyorum. Bilek gücüyle beraber çalışıyoruz."