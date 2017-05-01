Demirci'de Yağmur Duasına Çıkıldı

Manisa'nın Demirci İlçesinde 8 mahalle toplanarak yağmur duası yapıp, hayır yemeği verdi.



Demirci'nin Ören, Kuzuköy, Yeşiloba, Rahmanlar, Kuzeyir, Esenyurt, Armutlu, Demirciköy Mahallesi sakinlerinin bir araya gelerek geleneksel yağmur duası ve hayır yemeği düzenledi.



Düzenlenen etkinliğe Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.



Etkinlik hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, "İlçemizin geleneği olan yağmur duası ve hayır yemeği davetlerini her yıl farklı mahallede yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu tür hayır yemeği davetleri birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiği gibi, vatandaşlarımızın da sorunlarını ve taleplerini de yerinde dinleme imkanı buluyoruz. Rabbim yapılan hayır yemeği davetlerini kabul etsin." dedi.