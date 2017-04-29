Demirci'de Sürücü Yöneticilerine Sertifika Verildi

Demirci ilçesinde Halk Eğitim Merkezince düzenlenen sürü yönetimi kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere, düzenlenen törenle sertifikaları verildi.



Kışlak Mahallesi'nde gerçekleşen törende, Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Tarım Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen 40 saatlik "Sürü Yönetimi" kursuna katılan 25 çiftçiye sertifikaları Belediye Başkanı Selami Selçuk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş tarafından takdim edildi.



Törende konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Evren, "İlçede 5 mahallemizde 240 çiftçimize sürü yönetimi kursu verildi. Çiftçilerimiz bu sertifika ile Genç Çiftçi ve Hayvancılık projelerinde avantaj sağlama imkanları olacak ve değerlendirme sürecinde 5 puan alacaklar." dedi.



Belediye Başkanı Selçuk ise, çiftçilere desteklerinin sürdüğünü ve kursa katılarak belgeyi almaya hak kazanan çiftçileri tebrik ettiğini söyledi.