Demirci'de Orman Köylüsüne Gelir Kapısı



MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesinde Orman köylüsüne yeni gelir kapısı açacak olan proje kapsamında ilçeye bağlı Ulacık mahallesi sınırlarında ki atıl durumdaki 100 dönümlük bozuk ormanlık alan verimli hale getirilerek 3 Bin 500 badem ve 500 fıstık çamı toprakla buluştu.

Proje ile atıl durumdaki bozuk ormanları verimli hale getirerek, ekonomiye kazandırmak ve kırsaldaki vatandaşları yerinde kalkındırmak hedefleniyor. OGM tarafından takip ve kontrol edilen bu çalışmalar yıllık programlar dahilinde yapılıyor.

Hayata getirilen projelerle orman köylüsünü kalkındırmanın amaçlandığını ifade eden Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol, 20 yıldır Türkiye de ağaçlandırma konusunda epey bir mesafe kadedildi. Orman Bakanlığı'nın değişik sunumları ve toplantılarına da Bakanımızın katıldığı toplantılara katıldım. Çalıştığım yerlerde de öyleydi Burdur da Konya da çok ciddi bir ağaçlandırmalık oldu. Toplumumuzla ve gençlerimizle ağaç ve orman sevgisininin bilinçlendirme konusunda son yıllarda oldukça iyiler. Orman Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz bu ağaçlandırma çalışmalarını yaparken aynı zamanda orman köylüsünü mutlu etmek için çalışmalar yapıyor. Bunlardan birincisi şuan da gündemde olan gelir getirici yani orada ki ağaçları zamanında orman varlığını arttırmanın yanısıra köylüyede gelir getiriyor. Bende bir orman köylüsüyüm. Bizim memlekette de oldukça fıstık çamıda fazladır ve köylülerin temel geçim kaynaklarından bir tanesidir. İnşallah belli yaşlarda ki arkadaşlarımız burada ormandan gelir sağlanacağını görecekler. Çalışmalarından dolayı orman müdürümüze ve diğer arkadaşlarımıza Tema Vakfına köylü vatandaşlarımıza yerel yönetimlerimize teşekkür ediyor hayırlı uğurlu olsun diliyorum." diye konuştu.

Demirci Orman İşletme Müdürü Suat Ataş ise, "Bugün burada diktiğimiz badem ve fıstık çamları büyüdüğü zaman köylülerimiz bunları kendi aralarında paylaşacaklar ve ürünlerini toplayıp kendileri satacaklar ve köyün ekonomisinide büyük bir katkı sağlayacaklar. Tabiki önemli olan sadece ağacı dikmek değil diktikten sonra da onu korumaktır." Dedi. Program daha sonra fidan dikimi katılımcılara uygulamalı olarak gösterilip badem ve fıstık çamları toprakla buluşturuldu. Fidan dikim törenine Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol, Demirci Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörü Kazım Aysan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden Veteriner Hekim Faruk Şenyurt, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Bülent Yılmaz, Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Nurullah Emekli, Ulacık Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldız, TEMA Vakfı Demirci temsilcileri öğrenciler ve vatandaşların katılımı da programa apayrı bir renk kattı.