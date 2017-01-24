Demirci'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Demirci ilçesinde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.



İlçe merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı. Yağışla birlikte ilçe merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde 30 santimetreye ulaştı.



Demirci Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olmasıyla ilçe merkezinde 2 kar küreme, 3 tuzlama aracı ve 30 personelle ana yol, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.



Belediye Başkanı Selami Selçuk, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için ekiplerin vardiyalı olarak çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.



Karayolları ekipleri de Demirci ile Simav ve Selendi ilçeleri arasındaki yolların ulaşıma kapanmaması için mücadele ediyor.