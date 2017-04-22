Demirci'de Kar Yağışı

Manisa'nın Demirci ilçesinin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ülke genelinde yaptığı yağış uyarısının ardından Demirci'de yağmur ile başlayan yağış yüksek kesimlerde kara dönüştü. Demirci-Simav Karayolu üzeri Akçakertik mevkiinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kar yağışı başladı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede ekipler olası bir yol kapanmasına karşın hazır bekletildiği öğrenildi. Yetkililer sürücüleri tedbirli olması konusunda uyarırken, Nisan ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Öte yandan yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının gece saatlerinde ilçe merkezinde de yağmurla karışık olarak beklendiği bildirildi. - MANİSA