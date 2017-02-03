Demirci'de Hızlı Antijen Testi Uygulaması Başladı

Sağlık Bakanlığı'nın Akılcı İlaç Uygulamaları kapsamında başlattığı Hızlı Antijen Testi, Manisa'nın Demirci ilçesinde tüm Aile Sağlığı Merkezlerinde muayeneye başvuran uygun hastalara uygulanmaya başladı.



Demirci Sağlık Grup Başkanı Dr. Müberra Duran, uygulanan testin sonucuna göre antibiyotik reçete yazımının kontrol edildiğini, böylelikle gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmiş olacağını belirtti. Dr. Duran, "Hızlı Antijen Testi, boğazdan alınacak küçük bir sürüntüyle yapılmaktadır. Hasta daha doktor odasındayken 3 dakika içinde testteki renk değişikliğine bakılarak teşhis konulmaktadır. Doktor da testten aldığı sonuca göre hastanın gribal enfeksiyon için antibiyotik kullanıp kullanamayacağına karar verebilecektir. Bu uygulama laboratuvara gitmeksizin muayene esnasında hızla yapılmaktadır. Test özellikle bakterilerin yapmış olduğu 'A Grubu Streptokok' denilen enfeksiyonlara uygulanmaktadır." dedi. - MANİSA