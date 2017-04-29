Demirci'de 3 bin 500 fidan toprakla buluştu

Orman köylüsüne yeni gelir kapısı sağlayacak proje



MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman köylülerine yeni gelir kapısı sağlanması amacıyla 3 bin 500 fıstık çamı toprakla buluştu.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ve orman köylülerine yeni gelir kapısı sağlanmasını hedefleyen proje kapsamında Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Ulacık Mahallesinde 3 bin 500 fıstık çamı düzenlenen törenle toprağa dikildi. Fidan dikim törenine Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol, Demirci Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörü Kazım Aysan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden Veteriner Hekim Faruk Şenyurt, vatandaşlar katıldı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından kontrol ve takipleri yapılan fıstık çamı fidanlarıyla atıl durumdaki bozuk ormanları verimli hale getirerek, ekonomiye kazandırmak ve kırsaldaki vatandaşları yerinde kalkındırmak hedefleniyor. Hayata geçirilen projelerle orman köylüsünü kalkındırmanın amaçlandığını ifade eden Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol, "20 yıldır Türkiye de ağaçlandırma konusunda epey bir mesafe katedildi.Bende bir orman köylüsüyüm. Bizim memlekette oldukça fıstık çamı da fazladır ve köylülerin temel geçim kaynaklarından bir tanesidir. İnşallah belli yaşlarda ki arkadaşlarımız burada ormandan gelir sağlanacağını görecekler" dedi.

Toprağa dikilen fıstık çamlarıyla mahalleliye ciddi bir gelir sağlanacağını söyleyen Demirci Orman İşletme Müdürü Suat Ataş ise, "Bugün burada diktiğimiz badem ve fıstık çamları büyüdüğü zaman köylülerimiz bunları kendi aralarında paylaşacaklar ve ürünlerini toplayıp kendileri satacaklar ve köyün ekonomisine de büyük bir katkı sağlayacaklar. Tabi ki önemli olan sadece ağacı dikmek değil diktikten sonra da onu korumaktır" diye konuştu.

Program daha sonra fidan dikimi katılımcılara uygulamalı olarak gösterilip badem ve fıstık çamları toprakla buluşturuldu.

(KA-AY-