Demirci'de, 169 Kişi Umreye Uğurlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 169 kişi dualarla Umre için kutsal topraklara uğurlandı.



Demirci Açık Pazaryerinde düzenlenen uğurlama programına, Belediye Başkanı Selami Selçuk ile umre yolcuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kuran-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Selami Selçuk, "Umrecilerimiz, kutlu bir yola gidiyor. Herkesin gitmeyi arzu ettiği, gidemeyenlerin gidenlere gıpta yaptığı güzel bir yolculuk. Allah gidenlerin layıkı ile ibadetlerini yapabilmeyi nasip etsin. Mübarek topraklara giden her vatandaşımızın ibadetini yaptıktan sonra yeniden ailesine kavuşmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.



Okunan duaların ve yapılan konuşmaların ardından Umre'ye giden vatandaşlar, yakınları ile helalleşerek uğurlandı.