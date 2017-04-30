Demiraslan'dan Teşekkür Ziyareti

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan ve yönetim kurulu üyeleri 16 Nisan halk oylaması sonrası ilçe teşkilatlarına ve esnafa teşekkür ziyaretlerine devam ediyor.



AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan referandum oylaması sonrası teşekkür ziyaretlerine devam ediyor. Referandum sürecinde bir çok kez il merkezi ve ilçelerde yoğun çalışmalar yürüten Demiraslan ve ekibi desteklerini esirgemeyen Balıkesir halkına teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi. Başta Memur-Sen olmak üzere esnaflar ve esnaf odalarıyla bir araya gelen Av. Demiraslan referandum da "evet" oyunun çıkmasına vurgu yaparak, "16 Nisan'da Türkiye ve onun iradesine meydan okuyan herkes kaybetmiştir. Büyük Türkiye yolunda çok önemli ve güçlü bir adım atılarak en güzel cevap verilmiştir" şeklinde konuştu.



Halkın yoğun ilgi gösterdiği Başkan Demiraslan, "Verilen oy ne olursa olsun bu ülkenin her vatandaşı bizim kardeşimizdir. Teşekkürler Balıkesir" diyerek halkın destek ve ilgisine vurgu yaptı. - BALIKESİR