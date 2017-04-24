Demiraslan'dan Referandum Yorumlarına Tepki Açıklaması

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan, son günlerde referandum öncesi yapılan çalışmalarda bazı STK'ların sahada aktif olduğu söylentilerine tepki göstererek, "Sivil toplum kuruluşlarını ve siyaseti bir birine karıştırmamak lazım. Bizler referandum öncesi tüm kadrolarımızla gece gündüz saha çalışmaları yaparak gitmedik mahalle, çalmadık kapı bırakmadık" dedi.



AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Hasan Demiraslan, referandum öncesi çalışmalarını değerlendirdi. Son günlerde medyada yer alan manşetleri eleştiren Demiraslan, "Siyaset ile STK'lar asla bir birine karıştırılmamalı. Siyaset partiler aracılığı ile yapılır. Sivil Toplum Kuruluşları tabi ki toplumun önemli kesimlerini temsil eden kuruluşlar fakat roller karışırsa buradan toplum için yararlı bir sonuç üretmek zor olur. O yüzden STK'lar kendi aralarında hizmet etmeli, siyasi partilerde kendi aralarında hizmet etmelidirler" dedi.



Referandum öncesi halk oylaması sürecinde bir çok STK'nın evet kampanyasına destek verdiğini söyleyen Demiraslan, "Fakat bu destek rolleri birbirine karıştırarak siyasi partinin yerine geçerek değil, bir STK gibi çalışarak gerçekleşti. Doğrusu da buydu. Biz AK Parti olarak STK'ların bizim yanımızda olmalarını ve kendi alanları ile ilgili çalışma yapmalarını önemsiyoruz" dedi.



AK Parti teşkilatına yapılan eleştirileri asla kabul etmediğini söyleyen Demiraslan, "Ben teşkilatıma laf söyletmem. Teşkilatımla ilgili herhangi bir hata veya kusur varsa ki biz buna inanmıyoruz partimizin yetkili organları ile bunu konuşuruz. Böylesi konuları ulu orta konuşmak teşkilat terbiyesi almış kişilere yakışmaz. Biz halk oylaması sürecinde toplumun bütün kesimini kucaklayan bir çalışma sergiledik. Tüm teşkilatımızla, gençlik kollarımız, kadın kollarımız ve ana kadememiz ile sahadaydık. Çalmadık kapı bırakmadık. Bunu bütün Balıkesir halkı gördü" dedi.



Medyada yapılan manşetlerle yapılan çalışma ile sahada yapılan çalışmasının arasında fark olduğuna dikkat çeken AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, "Biz sahada çalıştık, enerjimizi ortaya koyduk. Siyaset sadece manşetlerle yapılmaz. Saha çalışması, halk çalışması emek ister. Biz bu emeği ortaya koyduğumuza inanıyoruz. Gerisi lafı güzahtan ibarettir. Halk oylaması öncesi yapmış olduğumuz kampanya ile ilgili olarak kimin ne kadar nasıl çalıştığını bir rapor halinde genel merkeze ileteceğiz. Önümüzdeki günlerde Balıkesir'de güzel şeyler olacak, biz buna inanıyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR