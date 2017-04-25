Demir Parmaklık Çocuğun Eline Saplandı

KOCAELİ(AA) - Darıca ilçesinde, eline demir parmaklık saplanan 7 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince demir kesilerek kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Tolga Sokak'ta bir evin bahçesini çevreleyen demir korkuluklara tırmanarak oyun oynayan 7 yaşındaki Burak Tekin'in ayağı kayınca sol eline demir parmaklık saplandı.



Çocuğun ağlaması üzerine çevredeki vatandaşlar, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri de demir kesme makasıyla parmaklığı kesti.



Bu sırada büyük acı çektiği gözlenen Tekin, elindeki demir parçasıyla ambulansa alındı. Daha sonra Darıca Farabi Devlet Hastanesi götürülen Tekin'in elindeki demir parçası yapılan operasyonla çıkarıldı.



Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.