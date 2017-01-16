Demir Parmaklık Çocuğun Eline Saplandı

Fethiye'de eline demir parmaklık saplanan 10 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince demir kesilerek kurtarıldı.



Fethiye Şehit Feramil Ferhat Kaya Ortaokulu bahçesinde oynayan Bedirhan Altıparmak'ın eline, korkuluktan atlamak isterken demir parmaklık saplandı.



Çocuğun ağlaması üzerine çevredeki vatandaşlar, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri de demir kesme makasıyla parmaklığı kesti.



Bu sırada büyük acı çektiği gözlenen Altıparmak, elindeki demir parçasıyla ambulansa alındı. Daha sonra Fethiye Devlet Hastanesine götürülen Altıparmak, tedaviye alındı. Altıparmak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.