Demir Parmaklığa Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı

ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'ndeki bir evin demir parmaklıklarına sıkışan sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.



Biga'da bugün saat 11.30 sıralarında bir evin giriş kapısındaki demir parmaklıkların arasından geçmek isteyen sokak köpeği, buraya sıkıştı. Sıkışan köpeği gören vatandaşlar, durumu Biga Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Hidrolik ayırma setiyle demirleri açan ekipler, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtulan sokak köpeği, hızla uzaklaşıp gözden kayboldu.



- Çanakkale