Demir İpek Yolu' Daha Etkin Olacak

2011'de kurulan "Demir İpek Yolu"nun daha etkin, hızlı ve aktif bir hat olması için yeni bir anlaşma imzalandı.

Demir İpek Yolu' Daha Etkin Olacak

2011'de kurulan "Demir İpek Yolu"nun daha etkin, hızlı ve aktif bir hat olması için yeni bir anlaşma imzalandı.

Kaynak: Dunya.com

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İpek Yolu
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