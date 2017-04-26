Demir İpek Yolu' Daha Etkin Olacak

2011'de kurulan "Demir İpek Yolu"nun daha etkin, hızlı ve aktif bir hat olması için yeni bir anlaşma imzalandı.
Oğluyla çekilmiş fotoğrafını ilk kez paylaştı
Torunu bile var ama hala genç kız gibi!
Bu kitaba sadece 1 kişi dokunabiliyor!
Köprüye çıkan genç kızı ikna çabaları boş çıktı!
"Kürdistan" bile PKK'ya isyan etti: Hepsi sizin yüzünüzden!
Zırhlı birlikler iddianamesi tamam! 52 sanık için 3'er kez müeebbet
''Ne artistlik yapıyorsun'' deyip tekme tokat girişti
Galatasaray büyük hayal kırıklığına uğradı
Hakim karşısına çıktı, katip doğum tarihini sorunca hemen susturdu