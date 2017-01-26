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Demir İnşaat da Kampanyaya Destek Verecek
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Demir İnşaat da Kampanyaya Destek Verecek
26 Ocak 2017 Perşembe 16:02
240 ay vadeli ile konut satışı yapılacak olan kampanyaya Demir İnşaat da destek vereceğini duyurdu.
240 ay vadeli ile konut satışı yapılacak olan kampanyaya Demir İnşaat da destek vereceğini duyurdu.
Kaynak:
Dunya.com
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