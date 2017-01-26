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Demir İnşaat da Kampanyaya Destek Verecek
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Demir İnşaat da Kampanyaya Destek Verecek

240 ay vadeli ile konut satışı yapılacak olan kampanyaya Demir İnşaat da destek vereceğini duyurdu.

Demir İnşaat da Kampanyaya Destek Verecek

240 ay vadeli ile konut satışı yapılacak olan kampanyaya Demir İnşaat da destek vereceğini duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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