Demir İnşaat Büyükçekmece - Yeşilgiresun Belediyespor: 83-77

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Ersan Ergüler, Ahmet TatlıcıDemir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 15, Hayes 19, Eldridge 2, Caloiaro 20, Stipanovic 16, Tayfun Erülkü 2, Buckner 5, Burak Can Yıldızlı 4, Ceyhun Altay Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 12, Ledo 18, Gill 14,...

Demir İnşaat Büyükçekmece - Yeşilgiresun Belediyespor: 83-77

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Ersan Ergüler, Ahmet Tatlıcı

Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 15, Hayes 19, Eldridge 2, Caloiaro 20, Stipanovic 16, Tayfun Erülkü 2, Buckner 5, Burak Can Yıldızlı 4, Ceyhun Altay 

Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 12, Ledo 18, Gill 14, Metin Türen 7, Emir Can Koşut 6, Ivanov 3, Doğuş Özdemiroğlu 12, Enes Berkay Taşkıran 5

1. Periyot: 26-16

Devre: 44-43

3. Periyot: 64-52

Beş faulle çıkan: 38.26 Emir Can Koşut, 39.40 Ledo (Yeşilgiresun Belediyespor)

İSTANBUL - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta karşılaşmasında Demir İnşaat Büyükçekmece, Yeşilgiresun Belediyespor'u 83-77 mağlup etti.

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