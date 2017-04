Demir İnşaat Büyükçekmece - Yeşilgiresun Belediyespor: 83-77

Salon: Gazanfer Bilge



Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Ersan Ergüler, Ahmet Tatlıcı



Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 15, Hayes 19, Eldridge 2, Caloiaro 20, Stipanovic 16, Tayfun Erülkü 2, Buckner 5, Burak Can Yıldızlı 4, Ceyhun Altay



Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 12, Ledo 18, Gill 14, Metin Türen 7, Emir Can Koşut 6, Ivanov 3, Doğuş Özdemiroğlu 12, Enes Berkay Taşkıran 5



1. Periyot: 26-16



Devre: 44-43



3. Periyot: 64-52



Beş faulle çıkan: 38.26 Emir Can Koşut, 39.40 Ledo (Yeşilgiresun Belediyespor)



İSTANBUL - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta karşılaşmasında Demir İnşaat Büyükçekmece, Yeşilgiresun Belediyespor'u 83-77 mağlup etti.