Demir İnşaat Büyükçekmece - Yeşilgiresun Belediyespor: 83-77
Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Ersan Ergüler, Ahmet TatlıcıDemir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 15, Hayes 19, Eldridge 2, Caloiaro 20, Stipanovic 16, Tayfun Erülkü 2, Buckner 5, Burak Can Yıldızlı 4, Ceyhun Altay Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 12, Ledo 18, Gill 14,...
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Ersan Ergüler, Ahmet Tatlıcı
Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 15, Hayes 19, Eldridge 2, Caloiaro 20, Stipanovic 16, Tayfun Erülkü 2, Buckner 5, Burak Can Yıldızlı 4, Ceyhun Altay
Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 12, Ledo 18, Gill 14, Metin Türen 7, Emir Can Koşut 6, Ivanov 3, Doğuş Özdemiroğlu 12, Enes Berkay Taşkıran 5
1. Periyot: 26-16
Devre: 44-43
3. Periyot: 64-52
Beş faulle çıkan: 38.26 Emir Can Koşut, 39.40 Ledo (Yeşilgiresun Belediyespor)
İSTANBUL - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta karşılaşmasında Demir İnşaat Büyükçekmece, Yeşilgiresun Belediyespor'u 83-77 mağlup etti.