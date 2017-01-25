Demir İnşaat Büyükçekmece - Gravelines: 87- 77

İSTANBUL-DHA



Salon: Gazanfer Bilge



Hakemler: Gianluca Mattioli (İtalya), Andrei Sharapa (Belarus), Ofer Manheim (İsrail)



Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 13, Hayes 21, Eldridge 7, Caloiaro 9, Stipanovic 16, Tayfun Erülkü 10, Burak Can Yıldızlı 4, Ramazan Tekin 4, Mutlu Akpınar 3



Gravelines: Cobbs 11, Henry 17, Gibson 16, Hesson 7, Solomon 4, Pietrus, Raposo 4, Jomby 4, Mokoka 14



1. Periyot: 25-13



Devre: 52-37



3. Periyot: 71-59



Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 6. ve son hafta maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, Fransa'nın Gravelines takımını 87-77 yendi. Demir İnşaat Büyükçekmece, bu sonuçla grubu 5 galibiyetle lider tamamladı ve organizasyonda son 16 turuna yükseldi.