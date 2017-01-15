Demir İnşaat Büyükçekmece, Buckner'ı Transfer Etti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Demir İnşaat Büyükçekmece, ABD'li oyuncu Eric Buckner'ı kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen 2,08 metre boyundaki basketbolcu ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Türkiye'de daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Uşak Sportif ve Türk Telekom'da forma giyen 26 yaşındaki Buckner'ın yarın sağlık kontrolünden geçeceği aktarıldı.