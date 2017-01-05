Demir İnşaat Büyükçekmece, Avrupa'da Fırtına Gibi Esiyor

Demir İnşaat Büyükçekmece, Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu 3. hafta maçında Fransa'nın Gravelines takımını 90-85 yenerek üçüncü galibiyetini aldı.



Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu 3. hafta maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, Fransa'nın Gravelines takımını 90-85 yenerek üçüncü galibiyetini aldı. Demir İnşaat Büyükçekmece Kulübü ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Türkiye'yi Avrupa'da başarılı bir şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Yeni bir ekip olabiliriz ama hedefimiz çok büyük" dedi.



Galibiyet uzatmalarda geldi



Maçın ilk yarısında Gravelines üstünlüğü sürerken, ilk çeyreği 20-15 önde geçen ev sahibi takım, devreyi de 34-28 önde tamamladı. Demir İnşaat Büyükçekmece 3. periyotta 55-55 beraberliği sağlarken, karşılaşmanın normal süresi de 75-75 beraberlikle tamamlandı. Uzatmada rakibine üstünlük sağlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, sahadan 90-85 galip ayrıldı.



"Çok anlamlı bir galibiyet"



"FIBA Avrupa Kupası'nı alabilmek için elimizden geleninin fazlasını yapacağız" diyen Başkan Akgün, konuşmasına şöyle devam etti:



"Ülke olarak zor ve sıkıntı günlerden geçtiğimiz bir dönemde bu gibi başarılar daha bir anlam kazanıyor. Demir İnşaat Büyükçekmece takımımız zorlu Fransa deplasmanından önemli bir galibiyetle döndü. Teknik heyeti, oyuncularımızı ve taraftarımızı tebrik ediyorum." - İSTANBUL