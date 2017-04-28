Demir İnşaat Büyükçekmece Arsa Satışı Açıklaması

İstanbul Büyükçekmece'deki Albatros Parkı olarak bilinen arsanın satışı konusunda çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulunan Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, tartışma yaratan arsanın Albatros Parkı alanının dışında kaldığını, söz konusu arsanın Büyükçekmece Belediyesi'nin mülkü olarak satışa sunulduğunu vurguladı.

HAMİT DEMİR, AÇIKLAMASINDA ŞUNLARI KAYDETTİ:

"İmza attığımız projeler ile sektöre yön veren bir şirket olarak, ticari faaliyetlerimizi bir kenara koyarak toplumumuza karşı sosyal görevimizi yerine getirmek amacıyla 2 yıldır Büyükçekmece basketbol takımının isim ve forma sponsoru olarak spora ve sporcuya destek oluyoruz. Bununla da kalmıyor, her fırsatta iş dünyasını maddi desteğe ihtiyaç duyulan bu spora destek vermeye çağırıyoruz. Türk basketbolunun Türkiye'deki yükselişine katkı sağlamayı bir borç olarak görüyoruz. Ve takıma ayırdığımız bütçeyi her sene elimizden geldiğince artırıyoruz. Hal böyleyken, 70'li yıllardan beri Büyükçekmece Belediyesi'ne imarlı olan ve bahsedildiği gibi park alanı içinde yer almayan ve tüm yasal prosedürleri yerine getirilerek ihaleye çıkan bir arsanın satışının, 2 yıldır basketbol takımına verdiğimiz destekle ilişkilendirilerek spekülasyon yapılmasını çok yanlış buluyoruz. Suudi Arabistan, Yemen ve Katarlı ortaklarımızın kurduğu şirket ile gücümüzü birleştirerek ihaleye katıldık ve kazandık. Bunun Büyükçekmece basketbol takımına verdiğimiz destekle nasıl bir ilgisi olabilir? Ortaklarımız, Türkiye'de 2 milyon dolarlık yatırımları olan ve Türkiye için yüksek hedefleri bulunan güçlü şirketler. Yüzde 40 hak sahibi olduğumuz bu ortaklıkla, ilçedeki herkesin faydalanacağı, kamuya açık alanların yer alacağı, konut ve turizm tesislerinden oluşan bir projeye imza atacağız. Projenin ekonomimize sağlayacağı katma değeri, yaratacağımız yaklaşık 2 bin kişilik istihdamla da destekleyeceğiz. Bölgenin imar planına uygun bir şekilde, ilçe sakinlerinin de hassasiyetini düşünerek hayata geçireceğimiz proje ile hem sektörümüz, hem ekonomimiz hem de istihdamımız kazanacak. Yanlı ve yanlış yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun dikkatine sunarız."