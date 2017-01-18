FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu 5. hafta mücadelesinde Demir İnşaat Büyükçekmece, Slovakya ekibi Prievidza'yı 111-77 mağlup etti.
Temsilcimiz, grupta 4. galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Lorenzo Baldini (İtalya) Sebastian Civaz (İsviçre)
Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 17, Eldridge 12, Hayes 23, Caloiaro 23, Stipanovic 21, Tayfun Erülkü 2, Burak Can Yıldızlı 11, Mutlu Akpınar 2
Prievidza: Dowell 22, Jones 4, Maric 4, Korner 8, Dramicanin 18, Batina 6, Milovanovic 2, Ihring 10, Jass 3
1. Periyot: 29-26
Devre: 55-48
3. Periyot: 83-64
İSTANBUL / DHA
Demir İnşaat Büyükçekmece: 111 - Prievidza: 77
FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu 5. hafta mücadelesinde Demir İnşaat Büyükçekmece, Slovakya ekibi Prievidza'yı 111-77 mağlup etti.
FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu 5. hafta mücadelesinde Demir İnşaat Büyükçekmece, Slovakya ekibi Prievidza'yı 111-77 mağlup etti.
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