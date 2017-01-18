Demir İnşaat Büyükçekmece: 111 - Prievidza: 77

FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu 5. hafta mücadelesinde Demir İnşaat Büyükçekmece, Slovakya ekibi Prievidza'yı 111-77 mağlup etti.

Demir İnşaat Büyükçekmece: 111 - Prievidza: 77

FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu 5. hafta mücadelesinde Demir İnşaat Büyükçekmece, Slovakya ekibi Prievidza'yı 111-77 mağlup etti.

Temsilcimiz, grupta 4. galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Lorenzo Baldini (İtalya) Sebastian Civaz (İsviçre)

Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 17, Eldridge 12, Hayes 23, Caloiaro 23, Stipanovic 21, Tayfun Erülkü 2, Burak Can Yıldızlı 11, Mutlu Akpınar 2

Prievidza: Dowell 22, Jones 4, Maric 4, Korner 8, Dramicanin 18, Batina 6, Milovanovic 2, Ihring 10, Jass 3

1. Periyot: 29-26

Devre: 55-48

3. Periyot: 83-64

İSTANBUL / DHA

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