BOLU'da 3 kişi, inşaattan çaldıkları demirleri araca yüklerken polis tarafından suçüstü yakalandı.
Hırsızlık girişimi, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde D-100 karayolu kenarındaki apartman inşaatında meydana geldi. İnşaata giren 3 kişiden şüphelenen çevredekiler polise haber verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inşaat demirlerini kamyonete yükleyen 3 kişiyi suçüstü yakaladı. 27 yaşındaki A.A., 30 yaşındaki Y.Ç. ve 31 yaşındaki T.K. gözaltına alındı. Farklı suçlardan sabıkaları bulunan şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
- Bolu
650 Litre Asit Anhidrit Ele Geçirildi
BOLU'da 3 kişi, inşaattan çaldıkları demirleri araca yüklerken polis tarafından suçüstü yakalandı.
BOLU'da 3 kişi, inşaattan çaldıkları demirleri araca yüklerken polis tarafından suçüstü yakalandı.
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