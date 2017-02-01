Demir Doğrama Atölyesi Deposunda Yangın

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarındaki demir doğrama atölyesinin deposunda yangın çıktı.



Demir doğrama atölyesinin depo bölümünün bir kısmında yığılı halde bulunan meyve, sebze kasası malzemeleri bilinmeyen bir nedenle alev aldı.



Dumanları fark eden işçilerin yaptığı ihbar ile olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye görevlileri 4 yangın söndürme arazözüyle müdahale ederek yangın söndürme çalışmalarına başladı.



İtfaiye görevlilerinin yangın söndürme çalışmalarına iş yeri ve çevre iş yerindeki çalışanlar da müdahale ederken, depoda çıkan yangın diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.



İtfaiye görevlilerinin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesinden sonra alevler söndürüldü



Yangının çıkış nedeni belirlemek için ekipler araştırma ve soruşturma başlattı. - MERSİN