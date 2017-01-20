Rock müziğin güçlü yorumcularından Demir Demirkan, 20 Ocak'ta Akasya Kültür Sanat'ta sizlerle olacak.



Demir Demirkan Ankara'da İngiliz Edebiyatı okuduktan sonra Los Angeles'a taşındı ve dünyaca tanımış Musicians Insitute'ta öğrenim gördü. 1996'da dönüp yorumcu, şarkı yazarı, gitarist kariyerinin yanı sıra prodüktörlük, film/TV müziği ve orkestral kompozisyon dallarında üretti.



Demirkan, çok yönlü bir müzisyen olmanın yanı sıra birkaç TV dizisi ve uzun metrafj filmde de rol aldı. Solo kariyerinin yanı sıra Painted On Water grubunu kuran Demir Demirkan, grubun ilk albümünde Dave Weckl, Al Dimeola, Alan Pasqua ve Kai Eckhart gibi müzisyenlerle birlikte çalıştı. Demirkan, Painted On Water ile Avrupa ve ABD'de sahne aldı, ABD'de Northwestern Üniversitesi'nden David H. Bell ile bir müzikal yazdı.



Demir Demirkan bugünlerde gitarist, yorumcu, şarkı yazarı, kompozitör ve müzik prodüktörü olarak hayatına devam ediyor. Demir Demirkan'a sahnede davulda Arbak Dal, bas gitarda Levent Candaş eşlik ediyor.