Demir Çelik İhracatında Ege'nin Hedefi 1,2 Milyar Dolar

Ege Demir-Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Halil Şahin, bu yılın ilk çeyreğinde 150'den fazla ülkeye, yaklaşık 250 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirterek, "Yıl sonu itibarıyla 1 milyar 200 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz." dedi.



Şahin, Birliğin Mali Genel Kurulu'nun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sektörün ana girdisinin hurda olduğunu, 4 yıl önce hurda fiyatlarında yaşanan düşüşten olumsuz etkilendiklerini söyledi.



Hurda fiyatlarının 2015 yılında sabitlendiğini, önceki yıllardaki gibi iniş çıkışlar yaşanmadığını anlatan Şahin, "2016 fena geçmedi bizim adımıza. Bu sene de üretim geçen yıla göre daha iyi, yüzde 20 civarında bir artış var. Umuyorum 2017 yılında demir çelik sektörü, zor günler geçirmeyecek, en azından iyi olacak, iç piyasada canlılık artacak." dedi.



Şahin, dünya demir çelik fiyatlarının Çin'deki gelişmelerden etkilendiğine işaret ederek, "2016'da Çin'in de iç piyasası iyiydi, 3-5 ay diğer ülkelerden daha yüksek fiyatla ürünler satıldı. Çin'de iç piyasa iyi, iş hacmi de büyük olunca dünyada fiyat dalgalanması daha az oluyor. Dünyada 1 milyar 600 milyon ton demir çelik üretiminin 850 milyon tonunu Çin tek başına yapıyor. Çin, bunun 100 milyon tonunu ihraç edip, gerisini iç piyasasında kullanıyor." diye konuştu.



Afrika ülkelerinin kendileri için önemli bir pazar olduğunu, dünyanın en ücra köşelerine ihracat yaptıklarını anlatan şahin, "Bu yılın ilk çeyreğinde 150'den fazla ülkeye yaklaşık 250 milyon dolarlık ihracat yaptık, yıl sonu itibarıyla 1 milyar 200 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz." dedi.



"Yemen'e ihracat yüzde 30 arttı"



Şahin, Ege demir çelik sektörünün ihracatında Yemen'in önemli yeri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Almanya'dan sonra en çok ihracat yaptığımız ülke Yemen. Bu yılın ilk çeyreğinde Yemen'e ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 36 milyar dolara yükseldi. Yemen'e ihracat yapmak yürek ister, kanun yok, devlet belli, siyasi karışıklık ve ciddi bir savaş var. Oraya da en ciddi ihracatı biz yapıyoruz. Riskli bir ülke ama 600-700 bin ton ihracatımız var. Pazar daralınca ihracat yapma zorunluluğumuz var."