Demir Çelik Fabrikasında Patlama
Aliağa ilçesinde akşam saatlerinde bir fabrikada işçilerin ocakta demir erittiği sırada patlama meydana geldi.
Aliağa ilçesinde akşam saatlerinde bir fabrikada işçilerin ocakta demir erittiği sırada patlama meydana geldi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 8 işçi hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ...