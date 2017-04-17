Demir Çelik Fabrikasında Patlama

Aliağa ilçesinde akşam saatlerinde bir fabrikada işçilerin ocakta demir erittiği sırada patlama meydana geldi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 8 işçi hafif yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ...