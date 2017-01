Demir Beşikler Zamana Direniyor

KEMAL KARAGÖZ - Bir zamanlar pek çok ailenin tercih ettiği demir beşikler, günümüzde gelişen teknolojik yenilikler ve mobilya beşikler karşısında zamana direniyor. Adıyaman'da geçmişte 100 ustanın bulunduğu sektörü yaşatmaya çalışan 4 beşik ustası da az da olsa Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen talepleri karşılamak için mesleklerini sürdürüyor.



"Bebeğin ana kucağından sonraki yuvası" olarak da tanımlanan, çok eski tarihlerden beri kullanılan beşiklere, özellikle göçebe hayat yaşayan eski Türklerde ailelerin vazgeçilmez eşyalarından birini oluşturuyor.



Bir dönemler çok tercih edilen demir beşikler de zamanla unutulmaya yüz tutsa da Adıyamanlı 4 ustanın elinde yeniden hayat buluyor.



Tarihi Oturakçılar Pazarı'nda demiri geçirdikleri işlemlerin ardından paslanmamaları için maviye boyayarak, az da olsa gelen talepleri karşılamaya çalışan ustalar, yaptıkları beşikleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri ve Hatay gibi büyükşehirlere gönderiyor.



Adıyaman'da 30 yılı aşkın süredir demir beşik yapan ustalardan Hamza Karataş (50), AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte demir beşiklere daha çok rağbet bulunduğunu söyledi.



Demir beşiklerin ahşap beşiklere göre daha düşük fiyatlarla satıldığı için de geçmişte daha çok kullanıldığını anlatan Karataş, ancak günümüzde talebin de demir beşik yapan ustaların da azaldığını belirtti.



Beşikleri, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin yanı sıra talep gelen batıdaki illere de gönderdiklerini kaydeden Karataş, "Vatandaşın az da olsa ilgisi var. Pratik ve hafif olması nedeniyle rahatlıkla taşınabiliyor. Yazın balkona veya dama çıkarabiliyorsunuz. Yaptığımız beşikleri İzmir, İstanbul, Hatay'a gönderiyoruz." dedi.



Şimdilerde çırak bulmada da sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Karataş, "Günde en fazla 3 beşik yapabiliyorum. Tek çalışıyorum. Çırak yok. Günümüzde bir öğrenci okulu neredeyse 24 yaşında bitiriyor. Çocuk 24 yaşında işi öğrenemez. Şu an 4 arkadaş kaldık. Önceden beşik yapan 100 esnaf vardı. Şimdi ise kimse yok." diye konuştu.



Ustalardan Cafer Bulut (55) da işlerin geçmişe oranla durgun olduğunu, talep geldikçe beşik yaptıklarını söyledi.



Meslekte 30 yılı geride bıraktığını anlatan Bulut, "Şu aralar sadece Adıyaman'da satıyoruz ama batıya da sipariş olduğu zaman gönderiyoruz. Bizim pazarda beşik 60-70 liradan satılıyor." ifadelerini kullandı.



İş bulamayınca demir beşik yapmaya başladı



Tarihi Oturakçılar Pazarında çekiç sesleri arasında demirlere şekil veren en genç ustalardan 23 yaşındaki Hacı Yusuf Şahin de Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Bölümünden mezun olduğunu, iş bulamadığı için babasının yanında demir beşik yapmaya başladığını söyledi.



Çocukluğundan beri babasını beşik yaparken gördüğü için bu alanda çok zorlanmadığını, baba mesleğini yürüttüğü için mutlu olduğunu ifade eden Şahin, "Mezun olduğum bölümden atanamadım. Özel sektörde de iş bulamadım. Çareyi babamın yanında buldum. Burada beraber demir beşik yapıyoruz. Her işte olduğu gibi bu işin de bir zorluğu var. Burada her şeyi fırsata çevirme şansınız var. İşe yaramayan ürünleri değerlendirme amacıyla burada çalışabilirsiniz. Ben de farklılıklar getirmeye çalışıyorum." diye konuştu.