Demir oyunu yeni sezonda da izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Bir kadın, bir kız ve bir cinayet… Fay kocasını öldürmekten sabıkalı cezaevinde yatmaktadır. Parmaklıklarla çevrili yıpratıcı dünyasına alışmış, semsert kabuğunun içinde yaşayıp gitmektedir. Yapayalnızdır ve içeri girdiği günden beri hiç ziyaretçisi olmamıştır. Bir gün hiç ummadığı bir misafir kapısını çalar. Josie annesini ziyarete gelmiştir. 15 yıl sonra gelen bu buluşmanın nedeni nedir? Josie annesinden ne öğrenmek istemektedir? Neden şimdi gelmiştir? Fay, Josie'nin duymak istediklerini söyleyecek midir? Birbirine neredeyse yabancı olan anne kızın hayatı bu yüzleşmeden sonra nasıl şekillenecektir? Bu hesaplaşma Josie'nin geleceğini nasıl etkileyecektir?



Dünyanın en önemli sahnelerinde seyirciyle buluşan "Demir"oyunu ilk defa gerçek bir Anne Kız olan Güzin Özyağcılar ve Zeynep Özyağcılar'ı izleyeceksiniz.