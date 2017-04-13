Demetevler Mahalle sakinleri uyuşturucu operasyonlarından memnun



BURSA - Bursa'da son zamanlarda artan uyuşturucu operasyonları Demetevler sakinlerinin yüzünü güldürdü. Polisin çalışmalarından gayet mutlu olduklarını ifade eden mahalle sakinleri, uyuşturucunun mahallede kökünün kazındığını söyledi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, son günlerde yaptığı operasyonlar Demetevler Mahalle sakinlerinin yüzünü güldürdü. Artık çocuklarıyla gece ve gündüz rahat bir şekilde gezdiklerini, parklara gittiklerini anlatan mahalle sakinleri, emniyet güçlerine teşekkür etti. Demetevler Mahalle Muhtarı Nurettin Molla ise, "Bizim mahallemizde daha önceden uyuşturucu yoğun bir şekilde vardı. Ama son zamanlarda emniyet müdürlüğümüzün gayretleriyle sıfır noktaya indi. Gece gündüz yoğun mücadele veriyorlar. Polislerimiz devamlı buradalar. Çok büyük çaba gösterdiler. Uyuşturucuyu tamamen bitirdiler desen yeridir" dedi.

Mahalle esnafından Mevlüt Başkan, "Geçtiğimiz günlerde mahalle sıkıntılar içindeydi. Daha sonra baskın yapıldıktan sonra ciddi anlamda düzelme var. Şuanda mahalle sakinleri rahat bir şekilde gezebiliyor. 15 gün öncesinde problemler vardı. Bu durumu düzelten herkese teşekkür ediyoruz. Emniyet çalışmaları çok iyi. Bütün halk bundan memnun. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.

Öte yandan resmi ve sivil polis ekipleri okul giriş ve çıkışları ile mahallede devamlı ring atarak güvenliği sağlıyor. Devamlı resmi araçla mahallede gezen ekipler, okul çıkışları da güvenliği sağlıyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde yapılan helikopter destekli 2 bin polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alınmış bunlardan 25'i tutuklanmıştı.

(AF-MŞ)