Demet Şener'den Eşi İbrahim Kutluay'a Çok Ağır Söz: Ortada Zina Var!

Demet Şener'in İbrahim Kutluay'a kızgınlığı geçmiyor. Geçtiğimiz günlerde magazin muhabirlerine konuşan Şener; "Ortada zina var, elimde doküman ve belgeler var" dedi.

"MAL PAYLAŞIMI DEĞİL, ZİNA DAVASI AÇTIK"

"Şu an zinadan dolayı boşanma davası açtık" diyen Demet Şener şöyle devam etti: İcra davası açıldı, öyle bir dava var, biz olmayan bir şeyi söylemeyiz, bir davada bitecek değil, mal paylaşımı davası açmadık, zinadan dolayı bir dava açtık. Belki de açmayacağız, o belli olmaz, delillerimizi de sunduk. Çok net olduğum için kararım da net. Ben de suçlu olsam ben de susarım.

İBRAHİM KUTLUAY'DAN "BU İNSAN" DİYE BAHSETTİ

Şener İstanbul Bebek parkında eski eşi İbrahim Kutluay'la karşılaşması sonrası çıkan haberlere de yorum yaptı. Şener, "Bu insan evimden çocuklarımızı alıp getiriyor, biz sadece Bebek parkında mı karşılaşacağız? Ortak çocuklarımız var, elbet ömür boyu karşılaşacağız, evimin kapısında görüyorum ben, çocukları alıyor geri getiriyor" dedi. İbrahim Kutluay'a karşı ne hissettiği sorulunca ise Şener, "Sadece çocuklarımın babası, ne yazık ki! Pişman değilim" dedi.