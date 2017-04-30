Demet Killik, 30 Nisan'da Eski Moda İstanbul sahnesinde sizlerle...



"Güzel bir yorumla her yöreden türkü ve şarkı 'Demet'i için Eski Moda İstanbul'da buluşalım."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Eski Moda İstanbul



Mekan Adresi : ACIBADEM MAH.FATİH SK.NO 6 KAT 1



Başlangıç Saati : 30.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Demet Killik



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır