Demet Killik
Demet Killik, 30 Nisan'da Eski Moda İstanbul sahnesinde sizlerle..."Güzel bir yorumla her yöreden türkü ve şarkı 'Demet'i için Eski Moda İstanbul'da buluşalım."Detaylar : İl : İstanbulİlce : KadıköyMekan : Eski Moda İstanbulMekan Adresi : ACIBADEM MAH.FATİH SK.NO 6 KAT 1Başlangıç Saati : 30.04.
Demet Killik, 30 Nisan'da Eski Moda İstanbul sahnesinde sizlerle...
"Güzel bir yorumla her yöreden türkü ve şarkı 'Demet'i için Eski Moda İstanbul'da buluşalım."
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Eski Moda İstanbul
Mekan Adresi : ACIBADEM MAH.FATİH SK.NO 6 KAT 1
Başlangıç Saati : 30.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Demet Killik
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io