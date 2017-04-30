Demet Killik

Demet Killik, 30 Nisan'da Eski Moda İstanbul sahnesinde sizlerle..."Güzel bir yorumla her yöreden türkü ve şarkı 'Demet'i için Eski Moda İstanbul'da buluşalım."Detaylar : İl : İstanbulİlce : KadıköyMekan : Eski Moda İstanbulMekan Adresi : ACIBADEM MAH.FATİH SK.NO 6 KAT 1Başlangıç Saati : 30.04.

Demet Killik

Demet Killik, 30 Nisan'da Eski Moda İstanbul sahnesinde sizlerle...

"Güzel bir yorumla her yöreden türkü ve şarkı 'Demet'i için Eski Moda İstanbul'da buluşalım."

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Eski Moda İstanbul

Mekan Adresi : ACIBADEM MAH.FATİH SK.NO 6 KAT 1

Başlangıç Saati : 30.04.2017 21: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 23: 00: 00

Kategori : Demet Killik

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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