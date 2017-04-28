Demet Evgar, Tarihe Damga Vuran Kara Fatma'ya Benzerliği ile Dikkat Çekti

Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini koyduğu 'Kara Fatma' 300 askeriyle, düşmana İzmir'i dar etmişti. Kanal D'nin sevilen dizisi 'Vatanım Sensin'de konu işlenmesi için oyuncu Demet Evgar diziye dahil oldu. Demet Evgar'ın kadın komutan Kara Fatma'ya benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI

Diziye dünkü bölümde dahil olan Demet Evgar'ın üsteğmen Kara Fatma olarak diziye girmesi herkesi önce şaşrttı daha sonra da herkes Evgar'ın oyunculuğuna hayran kaldı.