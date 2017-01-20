Demet Akbağ, "Bir Demet Muhabbet"İ Sahneledi

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, "Bir Demet Muhabbet"te hayranlarıyla buluştu.



Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) sahne alan sanatçı, çocukluk yıllarından itibaren sanatın hayatındaki yerini anlatarak, dizi, sinema ve tiyatrodaki çalışmalarını seyircilerle paylaştı.



Esprili bir dille hayatından kesitler sunan Akbağ, ilk gösteride kendisini yalnız bırakmayarak izlemeye gelenlere teşekkür ederek, "Hem sahnemi hem koltukları şenlendirdiniz. İyi ki geldiniz. Umarım hepiniz, her zaman hep doğru zamanda doğru yerde olursunuz ve mutlu olursunuz." dedi.



Demet Akbağ, gösterinin hazırlanmasında kendisine yardımcı olan ekip arkadaşları Yeşim Gökçe ve Selma Semiz'e de teşekkür etti.



Barkovizyon gösterileri eşliğinde gerçekleşen etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü.



"Bir Demet Muhabbet" 3 Şubat'ta yeniden BKM'de sahnelenecek.