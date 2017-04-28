Demet Akbağ "Bir Demet Muhabbet"

Demet Akbağ ile kahkaha dolu yolculuk!Demet Akbağ; "Bir Demet Muhabbet" gösterimi ile 28 Nisan'da Ankara MEB Şura Salonu'nda.

Demet Akbağ

Demet Akbağ ile kahkaha dolu yolculuk!

Demet Akbağ; "Bir Demet Muhabbet" gösterimi ile 28 Nisan'da Ankara MEB Şura Salonu'nda...

Akbağ; Çocukluğunda ev halkına yaptığı gösterilerden başlayarak hayat yolculuğunu sizlerle paylaşacak ve bol kahkahalı, bol maceralı eşsiz anıları ile siz sevenleriyle buluşacak. 

İlk tiyatro oyunlarından sinema filmlerine, sahne gösterimlerinden televizyon dizilerine kadar pek çok kesitin barkovizyon aracılığı ile aktarılacağı "Bir Demet Muhabbet" gösterimi; Demet Akbağ ile unutulmaz bir gecenin kapılarını aralayacak!   

Seyircilerin soruları ile şekillenen bu gösteride her hafta yeni bir sürprizin, yeni bir hikayenin, yeni bir yaşanmışlığın güzel anıları tazelenecek ve her defasında bunlara yenileri eklenecek! 

"Benim de var hayata, sanata ve yaşanmışlıklara dair sorularım" diyen herkese açık bu kapıdan geçmek üzere; Bir Demet Muhabbet Ankara'da!   

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Yenimahalle

Mekan : MEB Şura Salonu

Mekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K Blok

Başlangıç Saati : 28.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 28.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Demet Akbağ "Bir Demet Muhabbet"

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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