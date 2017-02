Demet Akbağ ile kahkaha dolu yolculuk!



Demet Akbağ; "Bir Demet Muhabbet" gösterimi ile her hafta Cuma akşamları sahnede!



Akbağ; Çocukluğunda ev halkına yaptığı gösterilerden başlayarak hayat yolculuğunu sizlerle paylaşacak ve bol kahkahalı, bol maceralı eşsiz anıları ile siz sevenleriyle buluşacak.



İlk tiyatro oyunlarından sinema filmlerine, sahne gösterimlerinden televizyon dizilerine kadar pek çok kesitin barkovizyon aracılığı ile aktarılacağı "Bir Demet Muhabbet" gösterimi; Demet Akbağ ile unutulmaz bir gecenin kapılarını aralayacak!



Seyircilerin soruları ile şekillenen bu gösteride her hafta yeni bir sürprizin, yeni bir hikayenin, yeni bir yaşanmışlığın güzel anıları tazelenecek ve her defasında bunlara yenileri eklenecek!



"Benim de var hayata, sanata ve yaşanmışlıklara dair sorularım" diyen herkese açık bu kapıdan geçmek üzere; Bir Demet Muhabbet her cuma BKM'de!