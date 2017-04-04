Demet Akalın Tek Taş Yüzüğüyle Göz Kamaştırdı
Demet Akalın'ın, ünlü futbolcu Gökhan Gönül'ün eşiyle çektiği fotoğrafta parmağında görülen tek taşın büyüklüğü dikkat çekti.
Demet Akalın, Dubai gezisi sırasında tanıştığı Beşiktaşlı yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'le birlikte vakit geçirdi.
Hatice Gönül'le birlikte çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın'ın, parmağındaki yüzük, dikkatleri çekti.
TAŞIN BÜYÜKLÜĞÜ GÖZ KAMAŞTIRDI
Tek taş yüzüğüyle poz veren Akalın'ın, yüzüğündeki taşın büyüklüğü ilk bakışta dikkatleri çekti. Akalın, daha önce de büyük tek taş yüzükleriyle magazin dünyasında geniş yer tutmuştu.
İşte Akalın'ın Instagram paylaşımı:
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