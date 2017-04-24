Demet Akalın, Survivor'da Sema'ya 10 Tane Oy Atarak Desteğini Gösterdi

Survivor'ın sıkı takipçisi olarak bilinen şarkıcı Demet Akalın, Survivor'da eleme potasına giren ünlüler takımı yarışmacısı Sema Apak'a destek olmak için 10 tane oy attı. Geçen hafta en çok nefret ettiği isim gönüllüler takımı yarışmacısı Burçak olduğunu söylemesinin ardından bu hareketiyle de kimi desteklediğini belli etti.

DEMET AKALIN SURVİVOR FAVORİSİ SEMA

Demet Akalın, Instagram'ın hikaye bölümünden Sema'ya attığı destek mesajlarının fotoğrafını paylaştı. 10 kez destek mesajı gönderen Akalın, bu hareketiyle Survivor favorisini belli etmiş oldu.

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımları:





Kaynak: Haberler.com