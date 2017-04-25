Demet Akalın Moi Sahne'de Sevenleriyle Bulaşacak!

Sevilen sanatçı, İstanbul'un en renkli sahnesi MOI Sahne'de gerçekleşecek olan konserde geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını ve dillerden düşmeyen hitlerini seslendirecek.

Demet Akalın, İstanbullu müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği merakla beklenen konserinde sahne şovuyla da sevenlerine görsel şölen yaşatacak.