Demet Akalın'ın Doğum Gününe Damga Vuran Unutkanlık

23 Nisan'da doğan Demet Akalın için eşi Okan Kurt, 24 Nisan'da yıldızlar geçidine dönen bir doğum günü partisi organize etti. Mekan seçiminden davetlilere kadar tam anlamıyla mükemmel bir organizasyon oldu. Ancak bu mükemmel organizasyonda çok önemli bir detay atlandı.

PASTA İKRAM EDİLMEDİ

Demet, kendisi için hazırlanan gösterişli doğum günü pastasını kesti. Ancak organizasyonun şatafatı içerisinde doğum günlerinin vazgeçilmez etkinliği unutuldu. Davetlilere pasta ikram edilmedi.

PASTAYI İKRAM ETMEYİ UNUTMAMIZ OLAY

Demet Akalın'da yaşadıkları bu ironik olayı Instagram hesabından, pasta başında çekilen fotoğrafını paylaşıp, eklediği "Pastayı ikram etmeyi unutmamız olay..." notuyla ti'ye aldı.