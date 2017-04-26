Demet Akalın, Eşine Öyle Bir Sarıldı ki Sosyal Medyaya Konu Oldu

Türk pop müziğinin ünlü ismi Demet Akalın, önceki gün eşi ve dostlarıyla doğum gününü kutladı. Geceden bir çok kare paylaşan Akalın'ın Instagram'ın hikaye bölümünden eşine sımsıkı sarıldığı fotoğrafı en çok konuşulan fotoğraf oldu.

"SEVDİĞİME SAHİPLENME ŞEKLİM"

Demet Akalın, eşi Okan Kurt'a öyle bir sarıldı ki fotoğrafı görenler "sevdiğime sahiplenme şeklim" yorumunda bulundu.

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı:



Kaynak: Haberler.com