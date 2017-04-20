Demet Akalın'dan Kocası İçin Duygulandıran Doğum Günü Paylaşımı

Demet Akalın'ın kocası iş adamı Okan Kurt bir yaşına daha bastı. Kocasının doğum gününü mütevazı bir akşam yemeğinde kutlayan Demet Akalın, kutlama yemeği sırasında çekilen fotoğraflarını duygusal bir notla Instagram hesabından paylaştı.

İşte Demet Akalın'ın paylaşımına eklediği not:

Aşkım... Kalbim... Herşeyim... İyi ki doğdun. İyi ki seninle bu küçük yuvayı kurdum. Allahın bana gönderdiği en güzel, en kutsal hediyem... İyi ki doğdun.