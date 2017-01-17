Demet Akalın'dan İrem Derici'ye "Zirvedeyim" Göndermesi

Bir hayranının yaptığı paylaşımı retweet eden Demet Akalın, aynı zamanda albüm satış rakamlarını belirten bir görüntüyü de hesabından paylaştı.

İKİNCİ HAFTANIN LİSTESİNİ PAYLAŞIP "ZİRVEDEYİM" DEDİ

Akalın bu paylaşımlarıyla adeta zirvede kendisinin olduğunu göstermek istedi. Ancak bu görsel, Telifmetre adlı çalışma şirketinin 2017 yılının ikinci haftasına dair paylaştığı listeydi.

İLK SIRADA İREM DERİCİ VAR

Şirketin yayınladığı 2016 yılına ait çalınma ve izlenme sayısına göre listenin ilk sırasındaysa İrem Derici yer alıyor. Listede ikinci sırada kendisine yer bulan Akalın sonuçlara göre İrem'in 3 bin kişi gerisinde kalmış.

"ZİRVEDE SADECE BEN VARIM" DEMİŞTİ

Geride bıraktığımız yılın son aylarında yaptığı "zirvede sadece ben varım" açıklamalarından sonra listede ikinci sırada yer alan Demet Akalın'ı rakibi Hande Yener takip etti.

İşte 2016 yılına ait çalınma ve izlenme listesi:

İrem Derici: 91 bin 83

Demet Akalın: 87 bin 795

Hande Yener: 85 bin 400