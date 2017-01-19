Demet Akalın'dan Hülya Avşar Çıkışı: Türkiye'yi Terk Ederim

Demet Akalın, geride bıraktığımız akşam 20 senelik dostları, Sinan Akçıl, Fettah Can, Hasan Yenilmez gibi isimlerle bir araya geldi.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Keyifli bir gece geçiren ünlü isimler çıkışta magazin muhabirlerini karşılarında buldu. Masadaki isimler kendilerini bekleyen araçlarına binip hızla uzaklaşırken, Demet Akalın gazetecilerin sorularına uzun uzun yanıt verdi. Arkadaşlarıyla birlikte yemekte buluştuklarını söyleyen Akalın, yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düştü.

HÜLYA AVŞAR'A SINGLE HAZIRLAYACAK

Gecenin sonunda Hülya Avşar'ın yeni bir programa başlayacağını söyleyen Akalın, "Hülya'ya 'Bırak sana bir single yapayım, harika bir şey olacak' dedim ve kabul etti" şeklinde konuştu.

"DEĞERLENDİREMEZSE BİLMEM VALLA"

Kendisine olan özgüveninin dozunu biraz daha abartan Akalın, "Bu single ile Hülya'yı yeniden yaratacağım, Hülya'yı patlatacağım. Onun bende inanılmaz güzel bir yeri vardır. Gazino serüvenimde çok önemli bir yeri vardır. Bana çok omuz vermiştir, destek olmuştur. Ben de onun için bomba şarkılar buldum. Artık bunu da değerlendiremezse bilemem valla…" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'Yİ TERK EDERİM"

Demet Akalın, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: "Hülya'ya 'Her şeyini bana teslim et, sana çok güzel bir single hazırlayacağım' dedim, zaten bu konudaki tekliflerimi sürekli olarak ona iletiyordum. Çok kıymetli müzisyenlerden onun için rica ettim. Bu single'ını bana emanet etsin, Hülya'yı yeniden parlatabilirim… (Bu sözleri söylerken bir yandan da gülüyordu) O benim için çok kıymetli bir değer, bana çok destek verdi. Artık bu da tutmazsa Türkiye'yi terk ederim dermişim…"