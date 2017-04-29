Sahne İstanbul'da Demet Akalın ile ışıl ışıl, kıpır kıpır bir eğlence gecesi sizi bekliyor.



Son yıllarda Türk pop müziğinin en popüler sesleri arasında yer alan ver sahne performanslarıyla dillere destan olan Demet Akalın son teknolojiye sahip ses ve ışık düzeniyle Türkiye'nin en iddialı konser mekanlarından birine dönüşen Sahne İstanbul'da hayranlarına gerçek bir müzik ziyafeti çekecek. Demet Akalın'a program boyunca gecenin ritmini hızlandıracak ve özel koreografileriyle baş döndürecek bir dans grubu eşlik edecek.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Sahne İstanbul



Mekan Adresi : Aytar Cad. No: 27, Nispetiye



Başlangıç Saati : 29.04.2017 23: 00: 00



Bitiş Saati : 13.05.2017 23: 00: 00



Kategori : Demet Akalın



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır