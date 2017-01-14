Sahne İstanbul'da Demet Akalın ile ışıl ışıl, kıpır kıpır bir eğlence gecesi sizi bekliyor.



Yeme-içme ve eğlence kültürünün en prestijli mekanlarını bünyesinde toplayan BVS Group İstanbul'un gece hayatını yönlendirmeye devam ediyor. BVS Group'un önde gelen mekanlarından Sahne İstanbul'da bu hafta gecelerin kraliçesi Demet Akalın sahne alıyor.



Son yıllarda Türk pop müziğinin en popüler sesleri arasında yer alan ver sahne performanslarıyla dillere destan olan Demet Akalın son teknolojiye sahip ses ve ışık düzeniyle Türkiye'nin en iddialı konser mekanlarından birine dönüşen Sahne İstanbul'da hayranlarına gerçek bir müzik ziyafeti çekecek. Demet Akalın'a program boyunca gecenin ritmini hızlandıracak ve özel koreografileriyle baş döndürecek bir dans grubu eşlik edecek.



2015'de piyasaya çıkardığı yeni albümü Pırlanta ile yılın en çok dinlenen sanatçıları arasına giren Demet Akalın ile kıpır kıpır bir eğlence için biletinizi hemen alın.



Detaylı bilgi için: 0212 280 3333