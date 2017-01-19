Demba Ba'ya Gomez Engeli!

Ara transfer döneminde kadrosunu Babel ve Mitrovic'i alarak güçlendiren Beşiktaş'ta gözler, santrfor takviyesine çevrilmiş durumda. Aboubakar'dan bugüne kadar beklenen verimi alamayan siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in istediği pivot santrfor için arayışlarını sürdürürken; yönetimin önündeki listenin ilk sırasında Mario Gomez ve Demba Ba'nın isimleri bulunuyor. Beşiktaş'ın transferden sorumlu yetkilileri, teknik direktör Güneş'e ilk olarak Demba Ba'yla ilgili görüşünü sordu, ardından da Senegalli oyuncunun kendisine Hapoel maçına kadar yetişeceği sözünü verdiğini ve Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğundan bahsetti. Tecrübeli çalıştırıcı Güneş'in ise sezon sonunda Mario Gomez'i alabiliyorlarsa Demba Ba'yı istemediğini; sezonu Cenk Tosun ve Aboubakar'ın yanına genç ve geleceği olan bir isim transfer edilirse tamamlayabileceğini söyledi.

MUTLUYDUM



Bu arada geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Gomez de, kariyerini The Players Tribune için kaleme aldı. Fiorentina'daki her şeyi unutmak istediği için Türkiye'ye gittiğini belirten Gomez şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş için oynamayı Euro 2016 ve bir şampiyonluk için şans olarak gördüm. Çoğu insan bu transferi kariyerimin sonu olarak algıladı ama ihtiyacım olan zıplamayı ve başlangıcı yaptım. İstanbul'daki hayat beni ileriye götürdü. Bu enerjiyi kullandım ve lig şampiyonluğunu kazandık.

TÜRK TARAFTARLAR KULÜPLERİ İÇİN YAŞIYOR



Mario Gomez, Türk taraftarların inanılmaz bir takım sevgisi yaşadığını ifade etti. Alman forvet, "Bu dünyada kulüpleri için var oluyorlar. Her hafta kulüpleri için yaşıyorlar. Orada olmak ve onların önünde oynamak inanılmaz bir deneyimdi" diye konuştu.

Kaynak: Fotomac