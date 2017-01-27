Demba Ba Transferinde Şenol Güneş'i İkna Eden Sözler

FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig'in ara transfer döneminde forvet arayışlarını sonlandıran Beşiktaş, Demba Ba'ya yeniden kavuşmaya hazırlanıyor.



Beşiktaş Demba Ba'yı transfer etti mi?



Ligin ikinci yarısında kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek olan Demba Ba, hafta sonu İstanbul'da olacak. Senegalli forvet ile Pazartesi günü resmi sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, Shanghai Shenhua'ya 13 milyon Euro'ya sattığı Demba Ba'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmış olacak.



Temmuz 2016'da ayağı kırılan ve tedavi sürecinin sonuna gelen Demba Ba, 15 Mart'ta maçlarda katkı gösterecek duruma gelebilecek.



FutbolArena'nın edindiği bilgilere göre Şenol Güneş'in kararsız tutumunu değiştirerek transferi tamamlayan Beşiktaş yönetimi, "Ne maaş, ne de kiralama bedeli ödeyeceğiz. 3 ay dolu dolu kullanabileceğiz." sözleriyle tecrübeli çalıştırıcıyı ikna etti.



Beşiktaş taraftarını ve kulübü çok seven Demba Ba'nın, geri dönmeyi çok istemesi siyah beyazlı yönetimin de elini kolaylaştırdı.



Demba Ba'nın Beşiktaş kariyeri



16 Temmuz 2014 tarihinde 6 milyon € karşılığında Beşiktaş ile anlaşıp sağlık kontrollerinden geçti. Aynı gün Beşiktaş ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş'ta 9 numaralı formayı alan Demba Ba, siyah-beyazlı formayla ilk maçına de Kuip Stadyumu'nda Feyenoord karşısında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olarak çıktı. 6 Ağustos 2014 tarihinde bu maçın İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan rövanşında sahaya ilk on birde çıkan Ba, bu maçta 3 gol birden attı. Böylece Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki ilk hat-trick yapan oyuncusu oldu. Demba ba Süper Lig'teki ilk gol sevincini ise ise 19 Ekim 2014 tarihinde Sivasspor'a karşı 3-2 kazandıkları maçta 2 gol birden atarak yaşadı. Beşiktaş'ın bir sezonda Avrupa kupalarında 5 golü geçen (8 gol) ilk oyuncusu olmayı başardı.



18 Temmuz'da gelen Demba Ba siyah-beyazlı takımda oynadığı 44 maçta attığı 27 gol 7 asist ile Beşiktaş tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcusu olarak rekor kırdı. 13 milyon Euro'ya Çin'e transfer olan Demba Ba, kendisinden önce 7.6 milyon Euro'ya Lyon'a transfer olan John Carew'e ait transfer rekorunu kırdı.