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Demba Ba Resmen Beşiktaş'ta
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Demba Ba Resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Demba Ba'nın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Demba Ba Resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Demba Ba'nın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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